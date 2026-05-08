ЕС раскрыл итоги расследования утечек информации в Россию

Расследование возможных утечек информации Европейского союза (ЕС) из Венгрии в Россию пока не выявило каких-либо серьезных нарушений безопасности. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

«Соответствующие службы Комиссии завершили расследование, и на этом основании Комиссия пришла к выводу, что серьезных нарушений безопасности в связи с заявлениями, появившимися в СМИ, выявлено не было», — сказал он.

31 марта была опубликована запись, как утверждалось, телефонного разговора министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и его российского коллеги Сергея Лаврова. Собеседники обсуждали прошедший визит главы венгерского МИД в Петербург, а также возможность отмены санкций против российских граждан. Позднее Сийярто заявил, что не видит проблемы в публикации телефонного разговора с Лавровым.

В интервью после поражения партии «Фидес» на парламентских выборах в Венгрии Сийярто подчеркнул, что не жалеет о выстраивании контактов с Россией. Он отметил, что в течение 11 лет формировал «нормальные, прагматичные отношения» с Москвой.