Дым от лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения превращается в радиоактивное облако, которое ветром переносится в соседние страны. Об этом Life.ru заявил бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

Как считает специалист, безусловно, дым от пожара, занявшегося в Чернобыле, опасен для всех. Концентрация радиоактивных веществ в воздухе при горении возрастает в сотни раз, при тлении — в десятки. Во многих местах сейчас значения близки к тем, что были в момент взрыва в 1986 году, утверждает Никулин.

«То, что украинцы заминировали эту территорию, — чрезвычайно умный ход с их стороны с целью нанесения максимального ущерба своим спонсорам в Западной Европе. Потому что летит почему-то в основном туда Игорь Никулин бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию», —, военный эксперт.

Специалист напомнил, что когда в 2024 году горели леса в Чернобыльской зоне, в Норвегии было зафиксировано серьезное увеличение концентрации стронция и цезия. В Германии тогда уничтожили 3000 радиоактивных кабанов. Все дело в том, что после дождей радиация остается на почве, с которой кабаны едят желуди и прочую пищу.

«Они террористы. Тут, как говорится, назло бабушке уши отморожу. Некоторые так делают. К украинцам это относится особенно — весь этот эксперимент. 8 апреля 1986 года как раз такие же "интеллектуально развитые" люди отключили защиту на 4-м реакторе и решили провести какие-то опыты», — поделился своим мнением Никулин.

Военный эксперт подметил, что в настоящее время Киев по той же логике продолжает обстреливать то Запорожскую, то Чернобыльскую, то даже Курскую АЭС, чтобы обвинить в этом Москву.

«Такое могут осуществлять только сумасшедшие фанатики Игорь Никулин бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию», — военный эксперт.

По словам Никулина, понять, что вы вдыхаете яд, сразу невозможно. Дозу радиации можно выяснить только дозиметром. И эта бомба замедленного действия накапливается в организме, а затем поражает его.

Эксперт заключил, что такие безумные преступные действия не останутся без последствий.

В зоне отчуждения у Чернобыля в мае начался масштабный лесной пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые лесные кварталы. «Лента.ру» рассказывала, что известно об уровне радиации и зонах поражения.