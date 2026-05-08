Фицо вылетел в Москву для участия в торжествах в честь Дня Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вылетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом в пятницу, 8 мая, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, длительность рейса правительственного борта из Братиславы в Москву может составить от трех с половиной до четырех часов.

При этом Фицо ранее сообщил, что пропустит военный парад в честь Дня Победы в Москве. Однако он все же прибудет в российскую столицу, чтобы возложить цветы на могилу Неизвестного Солдата Красной Армии и пообщаться с российским президентом.

Прямую трансляцию парада Победы покажут на экранах в метро и наземном транспорте Москвы 9 мая. Впервые событие смогут увидеть пассажиры маршрутов проекта «Москва — область».

Стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не посетит парад Победы, который состоится в Москве 9 мая.

Незадолго до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян также сообщил, что проинформировал президента России Владимира Путина о том, что не сможет принять участие в параде Победы из-за начала избирательной компании.