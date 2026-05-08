В стране ЕС назвали различия между COVID-19 и хантавирусом

Главным отличием хантавируса от COVID-19 является его меньшая заразность, а также гораздо более быстрый «захват» носителя. Об этом рассказал итальянский вирусолог Маттео Бассетти, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По словам вирусолога, хантавирус, в отличие от коронавируса, менее «эффективен» с точки зрения распространения.

«Он быстрее «захватывает» своего хозяина — то есть инфицированного человека. И в итоге, когда хозяин погибает, погибает и сам вирус», — пояснил Маттео Бассетти.

Таким образом, по его мнению, можно выделить две характеристики вируса, отличающие его от COVID-19, — низкую заразность и высокую летальность, которая превышает 30–40%, а в отдельных случаях достигает 50%. При этом у COVID летальность составляла менее 1%.

Маттео Бассетти также заметил, что серьезное беспокойство у него вызывает непрофессиональный подход к управлению вспышкой хантавируса на лайнере MV Hondius.

Напомним, что из 147 человек (88 пассажиров и 59 членов экипажа), находившихся на борту лайнера, хантавирус был подтвержден у восьми, трое из них скончались. При этом часть пассажиров покинула судно до объявления карантина, не зная, что они могут быть больны, и разъехалась в разные страны. Цепочка, предположительно, началась с пары из Нидерландов, которая могли заразиться в Аргентине еще до посадки на корабль.