Дискотеки против вымирания: страна ЕС запускает план по спасению нации

Министр социальной защиты и труда Литвы Юрате Зайлскене предложила «нестандартный способ» повышения рождаемости в стране, пишет Respublika. По ее мнению, в Литве необходимо возродить «дискотеки старого образца».

В марте литовское правительство объявило период 2027–2028 годов Годом семьи. Теперь восемь министерств должны предложить меры семейной политики для решения демографического кризиса. Зайлскене напомнила, что раньше дискотеки проводились в школах, университетах, колледжах и в центрах культуры - в целом «где угодно».

«Сейчас этого нет, а многие не считают ночные клубы подходящим местом для знакомств», - отметила министр.

По ее словам, министерство обсуждает идею «демографических» дискотек с экспертами, представителями бизнеса и культуры. Осенью ведомство планирует запустить в Вильнюсе проект, который «даст людям шанс познакомиться и потанцевать».

«Идея проста: давайте чаще смотреть друг другу в глаза, создавать семьи и спасать Литву, потому что уже становится не до смеха», - подчеркнула Зайлскене.

Она добавила, что власти должны говорить о «выживании литовской нации» вместе со СМИ, политиками и бизнесом. По словам министра, награда самому дружелюбному к семьям муниципалитету будет вручена по случаю Международного дня семьи, отмечаемого 15 мая. Дружелюбность к семьям оценят по льготам, предоставляемым после рождения ребенка, «детской корзине», оборудованным детским площадкам и построенным детсадам.

В Литве также предлагается предоставить право на ЭКО людям, не состоящим в браке или зарегистрированном партнерстве, но проживающим вместе не менее года. Также это право предлагается распространить на одиноких женщин с подтвержденным бесплодием.

За последние пять лет количество новорождённых в Литве сократилось на шесть тысяч. В среднем рождаемость падает примерно на 1500 детей ежегодно. К примеру, в 2024 году в стране родилось более 19 тысяч детей, а в 2025-м этот показатель снизился примерно до 17,5 тысячи. Всего в стране живет около трех миллионов человек.