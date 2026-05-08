Норвежский профессор Гленн Диесен на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца перед 9 мая.

Глава немецкого правительства написал накануне, что 8 мая 1945 года принесло освобождение миллионам людей и добавил, что нельзя забыть, к чему может "привести ненависть в политике".

Мерц ведет Европу к большой войне с Российской Федерацией, поддерживает геноцид в Газе и утверждает, что Израиль «выполняет за нас грязную работу» в Исламской Республике Иран, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению Диесена, канцлер ФРГ также душит свободу слова и демократию в Германии, одновременно стремясь создать самые большие вооруженные силы в Европе.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил о том, что дипломатия Европы будет по-настоящему эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, в том числе европейским ядерным оружием.

При этом посол России в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что новый конфликт между Москвой и Берлином был бы кошмаром.