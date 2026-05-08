На трибунах 9 мая в Москве почти не будет лидеров стран СНГ — посетить столицу планирует только белорусский президент Александр Лукашенко. Как сообщает «Царьград», первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук объяснил, почему сложилась такая ситуация.

Сообщалось, что Москва приглашений не рассылала. Доктор политических наук уверен, что произошедшее — «дипломатический зигзаг». Пинчук считает, что он нужен для того, чтобы Россия не оказалась в неудобном положении.

«Если бы, например, в этом году или в прошлом мы по-настоящему победили в СВО, взяли бы Киев, поменяли бы власть на Украине, продемонстрировали свою мощь Евросоюзу, какое количество гостей было бы у нас на параде? Очень много», — заявил он.

Пинчук подчеркнул, что участие в параде — «некое политическое решение». Он призвал отказаться от мысли, что парад представляет простой строевой смотр — это и почтение памяти отцов и дедов, и демонстрация военного могущества. Эксперт уверен, что ситуация с парадом — послание любителям «извилистых решений и рассуждений» о том, что России не нужна победа в спецоперации.