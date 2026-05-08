Обзор иноСМИ: секретный отчет ЦРУ об Иране и охота за активами России

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Нидерланды реанимируют спор об активах России

Нидерланды пытаются возобновить переговоры о передаче Украине замороженных российских активов на сумму до 210 миллиардов евро. Гаага призывает направить эти средства на военную поддержку Киева в 2027 году. Как пишет Politico со ссылкой на участников закрытой встречи министров финансов ЕС в Брюсселе, с этой инициативой выступил глава минфина Нидерландов Элко Хейнен. Он уже обратился к коллегам по Евросоюзу за поддержкой. Возобновление дискуссии о российских активах может снова спровоцировать острые юридические и политические споры. В конце прошлого года премьер Бельгии Барт Де Вевер уже выступал против аналогичных планов Еврокомиссии: он считает, что Бельгии, хранящей замороженные активы, придется возвращать миллиарды из собственного бюджета, если Москва попытается отсудить эти средства.

Болгария, Франция, Италия и Мальта также выражали обеспокоенность идеей Еврокомиссии использовать замороженные госактивы для помощи Украине. А Европейский центробанк последовательно предупреждал: изъятие этих средств может отпугнуть другие страны от ведения бизнеса в еврозоне. Хейнен выступил со своей инициативой, хотя Брюссель до сих пор не отправил Киеву ни евро из кредита на 90 миллиардов. Этот заем, обеспеченный бюджетом ЕС, лидеры согласовали еще в декабре, чтобы поддержать Украину в ближайшие два года. При этом кредит покроет лишь две трети прогнозируемого дефицита бюджета Украины до 2027 года. Сейчас Еврокомиссия пытается убедить Канаду, Британию, США и Японию выделить недостающую сумму.

«ЦРУ считает, что Иран выдержит морскую блокаду Трампа»

Секретный отчет ЦРУ, представленный на этой неделе, содержит вывод, что Иран способен выдерживать морскую блокаду США еще как минимум три-четыре месяца, прежде чем столкнется с критическими экономическими трудностями, пишет The Washington Post. Об этом газете сообщили четыре источника, знакомых с документом. Эти данные ставят под сомнение оптимистичные прогнозы президента Дональда Трампа касательно скорого завершения войны. В анализе американской разведки также отмечается, что Тегеран сохраняет значительный ракетный потенциал. Это подтверждают три источника WP: по их словам, возможности Ирана не были подорваны даже после нескольких недель интенсивных бомбардировок. По словам одного американского чиновника, Иран сохранил около 75 процентов своих довоенных запасов мобильных пусковых установок и около 70 процентов арсенала ракет.

Источник утверждает: есть доказательства, что властям страны удалось восстановить и снова открыть почти все свои подземные хранилища, отремонтировать часть поврежденных ракет и даже собрать новые из комплектующих, подготовленных еще до начала войны. В среду в Овальном кабинете Трамп нарисовал другую картину. Говоря об Иране, он заявил: «Их ракеты в основном уничтожены, у них осталось, вероятно, 18-19 процентов [ракет]». Однако Иран проявил примечательную стойкость, несмотря на потерю верховного лидера, многих других высокопоставленных лиц и значительной части своей военной техники. Один из американских чиновников в беседе с WP выразил мнение, что стойкость Ирана гораздо выше, чем указывается в оценках ЦРУ. По его словам, руководство Тегерана стало более радикальным и решительным. Кроме того, для контроля над Ормузским проливом дешевые беспилотники важнее, чем ракеты. И в отличие от ракет средней дальности, способных поражать Израиль, дроны можно производить на небольших незаметных складах.

«Почему в России призывают к окончательному разрыву с Европой»

Россия начала очень серьезно относиться к наращиванию военной мощи ЕС, пишет немецкое издание Junge Welt. Хотя Европа беднеет, она все еще достаточно богата, чтобы «приобрести военную мощь», и Россия должна противостоять этому, пока не стало слишком поздно, в том числе и путем снижения порога применения ядерного оружия, считают некоторые российские политологи.

Россиянам напоминают, что на протяжении 500 лет Европа была «колыбелью всего худшего в истории человечества: колониализма, расизма, геноцида и двух мировых войн». Некоторые в РФ считают, что главная угроза для России сегодня исходит из Европы, поскольку «с американцами можно договориться; там еще есть разумные люди». В Европе же «разумных людей» систематически вытесняют с руководящих должностей, поэтому Москве необходим «окончательный разрыв» с Европой. Почему «неославянофилам» начали предоставлять трибуну в России? По версии Junge Welt, возможная цель - показать «вышедшей из-под контроля Европе», что может произойти, если она не сможет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Как Китай планирует сокрушить ВВС США»

Китай сейчас создает нечто гораздо более опасное, чем просто стелс-истребитель - полноценную цифровую экосистему воздушного боя, пишет National Security Journal. По словам автора статьи, система разработана специально для доминирования в пределах «первой цепи островов» и ликвидации американского превосходства в воздухе над Тихим океаном. «Возвышение Китая» вышло на новый уровень: теперь страна в полной мере задействует свою мощную промышленную базу и экономику для модернизации и расширения вооруженных сил. Пекин объединяет истребители J-20, J-35, J-50 и машины шестого поколения J-36 с самолетами управления боем KJ-3000, разведывательными дронами WJ-700, системами целеуказания с ИИ и средствами постоянного наблюдения (ISR) в единую распределенную архитектуру ведения боя. По мнению автора статьи, большинство западных аналитиков упускают из виду общую картину, погрязая в технических спорах о различиях между истребителями пятого и шестого поколений. Однако важнее всего то, как Китай интегрирует стелс-истребители, дроны и технологии.

По отдельности истребитель J-20 «Могучий дракон» или самолет KJ-3000 не столь значительны. Однако вместе они формируют «смертоносную, распределенную и продвинутую боевую архитектуру». Траектория Китая как воздушной державы становится все более отчетливой. ВВС и морская авиация Пекина становятся всё более малозаметными, дальнобойными, интегрированными с беспилотниками и - что самое важное - массовыми в производстве. Именно последний пункт является ключом ко всему, считает автор National Security Journal. Вероятно, США всё еще сохраняют качественное преимущество перед Китаем в боевом опыте, технологиях двигателей, подготовке пилотов, зрелости интеграции датчиков и глобальной логистике. Однако Китай намерен компенсировать часть или даже все эти американские преимущества за счет промышленных масштабов. Если Пекин действительно поставит задачу развернуть более тысячи истребителей пятого поколения к 2030-м годам, стратегический баланс в Индо-Тихоокеанском регионе значительно изменится в его пользу.

«Как Запад балансировал между СССР и Гитлером»

Во Второй мировой войне западные страны руководствовались подходом «если выигрывает Германия, следует помогать России, а если будет выигрывать Россия, следует помогать Германии», заявил Алексей Бобровский в своей статье для Vesti.uz. Долгое время США и Британия фактически помогали Германии ресурсами: до 1939 года англо-американские компании покрывали 70 процентов потребностей страны в нефти, а после начала войны поставки шли в обход санкций через «нейтральные» страны. По словам автора статьи, активно «резать» торговлю Гитлера союзники начали только в конце 1943 года - когда после побед под Сталинградом и Курском стало ясно, что СССР разобьет Германию самостоятельно и нужно срочно включаться в передел мира.

Запад придерживался тактики «баланса сил», стремясь максимально ослабить обе стороны. Это подтвердил и послевоенный период: вчерашним врагам помогли восстановиться по плану Маршалла, а вчерашнему союзнику - СССР - объявили холодную войну. По мнению автора статьи, этот опыт учит, что западное партнерство длится ровно до тех пор, пока оно выгодно самому Западу. Для бывших советских республик, стремящихся «понравиться» западным странам, это важный урок: за красивыми словами о дружбе может скрываться холодный расчет.