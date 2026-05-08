Загадочный пользователь Сети предсказал вспышку хантавируса

Около четырех лет назад загадочный пользователь соцсети Х предсказал как сроки завершения пандемии COVID-19, так и вспышку хантавируса. Что известно о предсказателе, разбиралось издание aif.ru.

По данным газеты, в 2022 году в одном из аккаунтов появилась запись: «2023 — конец коронавируса, 2026 — хантавирус». Ее сделал пользователь с ником Soothsayer (предсказатель — Прим. ред.), при этом в его профиле в качестве профессии было указано — «астролог».

На аккаунт было подписано около 41 тыс. человек, однако внезапно автор предсказания пропал из соцсети.

Хантавирус — опасное заболевание, вызывающее у человека поражение легких или почек. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд, во время прошлых эпидемий хантавируса была зафиксирована высокая смертность среди заболевших.

Смертельный вирус наступает: ВОЗ раскрыла шокирующие данные о хантавирусе и трех жертвах с лайнера

Вспышка хантавируса была выявлена на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Южной Америки в Африку. Из 147 человек (88 пассажиров и 59 членов экипажа), находившихся на борту лайнера, восемь заразились, трое из них скончались.

При этом часть пассажиров покинула судно до объявления карантина, не зная, что они могут быть больны и разъехалась в разные страны. В частности, жена одного из троих погибших сошла с корабля на острове Святой Елены. На следующий день она села на рейс и отправилась в ЮАР, где также скончалась от вируса. Сейчас пытаются отследить все контакты участников круиза.