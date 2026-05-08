Эколог оценил опасность лесного пожара в зоне отчуждения у Чернобыля

Председатель правления Экологического союза Семен Гордышевский в разговоре с Рамблером прокомментировал риски, связанные с масштабным лесным пожаром в Чернобыльской зоне, площадь которого превысила 1 100 гектаров.

Эксперт отметил, что за десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС радиационный фон в растительности зоны отчуждения существенно снизился. По его словам, нынешняя флора уже не та, что была в 1986 году: прежние растения отмерли и ушли в почву, а на их месте появилась новая растительность. Кроме того, идёт естественный процесс полураспада радионуклидов.

Нужно понимать, что за 40 лет содержание радионуклидов в нынешней растительности вряд ли серьёзно отличается от того, что было до катастрофы. Растительность постоянно меняется: те растения, что были в 1986 году, давно отмерли и ушли в почву, а на их месте появилась новая флора. Кроме того, идёт естественный процесс полураспада. Поэтому в самих растениях, которые сейчас охвачены огнём, радиации как таковой осталось немного — она либо распалась, либо ушла глубоко в землю. Семен Гордышевский Председатель совета ОО «Экологический союз»

Эколог считает, что пожар вряд ли приведёт к серьёзным радиационным последствиям: общий уровень заражения территории заметно упал, а ключевые объекты инфраструктуры надёжно защищены. В частности, саркофаг над энергоблоком вряд ли пострадает от огня.

«Если говорить о радиации, то, насколько известно, её уровень в зоне сильно упал. Саркофаг над энергоблоком — объект надёжный, и вряд ли он пострадает от лесного пожара. Радиационное заражение в зоне Чернобыля с момента катастрофы сильно уменьшилось. Я предполагаю, что радиационные последствия, если и будут, то минимальные. Радиационная опасность в данном случае не так велика, как может показаться на первый взгляд», — подчеркнул специалист.

Комментируя возможность распространения продуктов горения на территорию России, эксперт подчеркнул, что всё зависит от направления ветра — и при этом не прогнозирует глобальной радиационной угрозы для соседних стран.

В Белоруссии сделали заявление о пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения

«Вопрос влияния этого пожара на другие регионы, в том числе российские, напрямую зависит от розы ветров. Куда дует ветер, туда и пойдут продукты сжигания и выбросы. Это вопрос метеорологии. Однако, учитывая, что за десятилетия концентрация радионуклидов в древесине и траве значительно снизилась, я не думаю, что радиационная опасность для России будет велика. Любой пожар — это, безусловно, экологическая беда из‑за токсичных выбросов и углекислого газа, которая ухудшает общую обстановку на планете, но ожидать повторения катастрофических радиационных последствий 1986 года для соседних областей не стоит», — отметил Гордышевский.

В заключение эксперт призвал опираться не на панические настроения, а на данные приборов — и подчеркнул важность профессионального контроля и информирования общественности.

«Хотя в растительности сейчас мало радионуклидов, нельзя просто уповать на то, что опасности нет. Необходим жёсткий дозиметрический контроль и участие специалистов, которые дадут точную картину. После Хиросимы и Чернобыля у людей выработался феномен панического страха перед радиацией, которую мы не можем почувствовать ни на вкус, ни на запах. Здесь важно действовать рационально: проводить обследования и давать обществу достоверную, полную информацию. Это единственный способ избежать паники и взвешенно оценить ситуацию», — заключил специалист.

Ранее в Белоруссии сделали заявление о пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения.