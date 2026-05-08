На Украине происходит ренессанс использования русского языка. Об этом заявил украинский TikTok-блогер в вирусном видео, слова которого передает издание «Страна.ua».

«Киев снова русскоязычный. Думаю, все уже заметили этот ренессанс русского языка на Украине. Если раньше удивляло услышать его в публичном пространстве, то сейчас — наоборот. Украинский слышишь реже», — рассказал автор.

По его словам, это происходит от глобализации и того, что на русском языке разговаривает большая часть постсоветского пространства от Латвии до Казахстана, а изоляционная языковая политика украинского государства напоминает «борьбу с ветряными мельницами».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский своей политикой давления на русский язык предал как своих избирателей, так и своих предков.