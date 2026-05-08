В Европе с некой ненавистью относятся к премьер-министру Словакии Роберту Фицо из-за его решения отправиться в Москву, так как опасаются, что их народ потребует от них такого же поведения в отношении РФ. Как сообщает aif.ru, об этом заявил политолог Юрий Бондаренко.

Как ранее сообщали СМИ, премьер Словакии полетит в Москву на День Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. В Польше стали шантажировать Фицо, что откроют небо для пролета в РФ в случае, если Словакия разблокирует помощь Украине.

Бондаренко уверен, что соседи Словакии «бесятся» и боятся собственного народа, который не во всем согласен с их политикой. Он напомнил, что Фицо, несмотря на визит в Москву, не будет участвовать в параде на Красной площади.

«Это вдвойне вызывает зависть у европейских политиков, что он может себе это позволить. Нам только остается смотреть на разлагающиеся европейские элиты, которым осталось недолго. Уму непостижимо, как им самим себя удалось так глубоко воткнуть в землю», — добавил Бондаренко.

Политолог убежден, что политики в Европе с некой завистью и ревностью относятся к тому, как Фицо может взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным. Они сами оказались заложниками своей цели дистанцироваться от России и разрушить ее.