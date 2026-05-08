Большинство молодых американцев мало знают о вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил американский ветеран Второй мировой войны, полковник Сухопутных сил США в отставке Фрэнк Кон.

«Мое поколение знало и ценило участие и большую роль Советской России, но нас почти не осталось», — признал Кон, которому в 2025 году исполнилось 100 лет.

Он подчеркнул, что о решающем вкладе СССР в победу над нацизмом осведомлены лишь те молодые люди, которые интересуются историей Второй мировой войны.

Американский ветеран участвовал в исторической встрече на Эльбе в апреле 1945 года. Та встреча советских и американских войск считается символом союзнических отношений в антигитлеровской коалиции.

Ранее стало известно, что полиция Берлина введет 8 и 9 мая запрет на советскую символику на мемориалах Второй мировой войны и публичное исполнение советских песен военных лет.