Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил к 10 годам лишения свободы помощника президента России Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД РФ Анатолия Торкунова за создание учебника по истории. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

«Шевченковский районный суд города Киева назначил каждому из них наказание — 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что учебник «История России. 1945 год — начало XXI века», изданный в 2023 году под авторством Мединского и Торкунова, использовался как инструмент информационной борьбы на новых российских территориях.

В 2024 году на Украине возбудили уголовное дело в отношении Мединского и Торкунова за создание учебника истории для 11-го класса. По заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), авторы учебника «сфальсифицировали историю становления государства Украина».

Сам Мединский, комментируя эту новость, сказал, что готов подарить сотрудникам СБУ этот учебник, чтобы «многое в их жизни изменилось бы к лучшему».