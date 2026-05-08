В США сделали неутешительный вывод об открытии Ормузского пролива

Соединенные Штаты не смогут разблокировать Ормузский пролив военным путем, поскольку в нынешних условиях это невозможно. Об этом заявил бывший помощник министра обороны США Час Фриман в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

Эксперт отметил, что потопление шести иранских катеров, о котором ранее сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM), не имеет никакого значения, так как контроль над проливом обеспечивается не кораблями или небольшими судами, а береговыми установками, строившимися иранцами на протяжении десятилетий.

«По сути, не существует военного способа открыть Ормузский пролив. Шах и мат», — заключил Фриман.

Ранее в CENTCOM сообщили, что Военно-морские силы США перехватили иранские ракеты, беспилотники и катера, атаковавшие американские эсминцы в Ормузском проливе.