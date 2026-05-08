Уличный опрос в Армении показал, что большинство жителей страны выступают за развитие отношений с Россией, а не с Евросоюзом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Telegram-каналом «Абзац».

Согласно результатам, пророссийские настроения разделяют не только представители старшего поколения, но и молодежь. Респонденты назвали Россию «матушкой» и выразили нежелание сближаться с Брюсселем.

Таким образом, политика армянского руководства по евроинтеграции не находит широкой поддержки среди населения. Люди по-прежнему ориентируются на Москву, несмотря на активные контакты официального Еревана с европейскими лидерами.

Ранее сообщалось, что 5 мая в Ереване завершилась серия встреч армянского руководства с европейскими лидерами. Мероприятия продлились два дня.

4 мая прошел саммит Европейского политического сообщества, в котором участвовали представители 27 стран Евросоюза и еще 21 государства — от Великобритании и Украины до Азербайджана и Турции. В тот же день и 5 мая состоялся саммит Армения — Евросоюз. Европу представляли глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Армению — премьер Никол Пашинян.