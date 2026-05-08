В Белоруссии сделали заявление о пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожар, произошедший в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области Украины, не перешел на территорию Белоруссии. Об этом пишет "БелТА" со ссылкой на министерство лесного хозяйства республики.

"Официально заявляем, что на территории Беларуси огня нет. Угроз пока также нет", — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что место возгорания находится в 7 км от границы страны. Минлесхоз Белоруссии продолжает следить за ситуацией.

8 мая Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявила, что в Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный лесной пожар. Огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра, также ситуация осложнена из-за сухой погоды. К текущему моменту пламя распространилось на площади примерно 1100 гектаров. На место происшествия направили подразделения ГСЧС, силы иных служб и специальную технику.

В апреле текущего года исполнилось ровно 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ставшей самой крупной катастрофой в истории атомной энергетики. "Газета.Ru" показала, как сейчас выглядит зона отчуждения.