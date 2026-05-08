В Киеве объявили воздушную тревогу после заявления Минобороны России

В Киеве началась воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Через 9 минут тревогу в украинской столице отменили, сообщает Telegram-канал «Новости.LIVE».

Воздушная тревога в Киеве началась почти сразу после заявления Минобороны (МО) России о нарушении Украиной перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных ракет в период с полуночи, 8 мая.