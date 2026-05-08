В США ищут пассажиров лайнера MV Hondius из-за вспышки хантавируса

Власти американского штата Калифорния ищут более двух десятков пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором зафиксировали вспышку хантавируса. Об этом пишет газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По информации издания, среди пассажиров судна были жители Калифорнии. Из них более 20 человек не связались с органами здравоохранения после того, как сошли с лайнера. Те люди, которые это сделали, в настоящее время наблюдаются у медиков. В материале отмечается, что врачи не выявили у них симптомов заболевания.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius. Судно выполняло рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Известно, что троих заболевших спасти не удалось. 7 мая медицинский центр Университета Радбауд в нидерландском городе Неймеген сообщил, что количество заразившихся на лайнере MV Hondius достигло девяти человек.

Хантавирусы — группа возбудителей, поражающих эндотелий сосудов (внутреннюю выстилку кровеносных каналов). Они вызывают у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а также хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками считаются грызуны.