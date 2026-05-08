Еще один дружественный России лидер пропустит Парад Победы в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не приедет на Парад Победы, который состоится в Москве 9 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Gazeta.uz в своем Telegram-канале.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не примет участие в праздновании 9 Мая в Москве (...) В опубликованном Кремлем списке иностранных лидеров, приглашенных на празднование, президенты стран Центральной Азии не указаны», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что это станет первый с 2018 года Парад, который состоится без участия лидеров стран Центральной Азии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы. В частности, российскую столицу посетят президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также собираются приехать президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран и бывший глава республики Милорад Додик.