Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Российской Федерации, озвученные им в Ереване, говорят о желании Киева продолжать конфликт, пишет Junge Welt.

«Украина, очевидно, готовится к еще одному году войны», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, об этом свидетельствуют заявления главы киевского режима на встрече "Европейского политического сообщества" в Ереване в начале этой недели.

По информации Bloomberg, Зеленский также потребовал от союзников еще больше оружия и испугался наступления Российской Федерации.

В понедельник, 4 мая, в Ереване Владимир Зеленский заявил, что в Москву во время парада 9 Мая могут прилететь дроны вооруженных сил Украины.

Минобороны пообещало, что ВС РФ примут все необходимые меры безопасности во время празднований. По данным российского военного ведомства, в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.