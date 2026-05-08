Нацразведка США выступила с обвинением в адрес Обамы

Национальная разведка США обвинила бывшего президента США Барака Обаму в том, что тот руководил созданием фальсификаций о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом говорится в публикации Нацразведки в соцсети Х.

«Человек, который руководил созданием фальсификаций о России», — утверждается в подписи к отрывку телеинтервью бывшего американского лидера.

В опубликованном фрагменте Обама отмечает, что Белый дом не должен нацеливать Министерство юстиции США на преследование по указке президента.

Ранее Обама рассказал о впечатлении, которое оставил действующий американский лидер Дональд Трамп, посетивший в 2016 году Белый дом.