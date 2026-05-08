Нацразведка США: Обама руководил созданием мифа о вмешательстве РФ в выборы

Экс-президент США Барак Обама руководил созданием мифа о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом заявил глава Нацразведки США Тулси Габбард.

© Вечерняя Москва

Соответствующее заявление появилось в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х. Оно опубликовано как комментарий на недавние заявления Обамы в эфире шоу сатирика Стивена Колбера.

В эфире экс-президент США заявил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не может давать указания министру юстиции преследовать в судебном порядке неугодных. Обама добавил, что в стране не должно быть «политизации системы уголовного правосудия», которая позволяет сводить счеты с «политическими противниками» или «вознаграждать друзей».

— И это говорит человек, который руководил созданием фейков о России, — отреагировали в Нацразведке.

В этой же публикации ведомство оставило ссылку на пресс-релиз от июля 2025 года, в котором заявлялось, что ключевые фигуры администрации Обамы сфабриковали разведывательную оценку влияния России на избирательный процесс в США в 2016 году, а затем несколько лет фактически поддерживали «ползучий государственный переворот» и пытались «делегитимизировать президентство Дональда Трампа».

Еще в феврале СМИ писали, что Дональд Трамп призвал немедленно арестовать своего предшественника Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве политика с Россией. Тогда глава Белого дома обвинил Обаму в использовании темы РФ для подрыва авторитета политика и совершения госпереворота.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о «российском следе» в выборах в США. Она также призвала провести расследование по факту фабрикации сведений.