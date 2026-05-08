Лидеры Европы и местный бизнес настаивают на продолжении конфликта на Украине исключительно из соображений сохранения власти и получения выгоды. Об этом в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис.

Он отметил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис полностью поддерживает позицию НАТО о том, что Украина «должна победить в конфликте и вступить в альянс». При этом Варуфакис уверен, что у Мицотакиса нет ответа на вопрос, как Киев может победить.

«И, что важно, он даже не пытается его дать. Потому что ему это просто неинтересно. <…> Все, что его волнует, это сохранение своей власти в Греции», — отметил он.

Экс-министр подчеркнул, что в затягивании конфликта огромную роль играет агрессивная антироссийская пропаганда.

«В бесконечном продолжении конфликта на Украине заинтересован, например, Rheinmetall, <…> чтобы получать деньги на производство танков. <…> А когда годами внушаешь целому народу, что Россию нужно победить, в какой-то момент это превращается в самовоспроизводящуюся идеологию», — заявил Варуфакис.

Он добавил, что в конечном счете есть и цинизм со стороны таких людей, как Мицотакис, которым «наплевать и на Зеленского, и на Путина, и вообще на все это».