В Раде выступили с жестким предупреждением об Украине

Украина может столкнуться с потерей исторической и национальной идентичности из-за притока мигрантов. К такому выводу пришел депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Подобные процессы меняют города, культурную среду, рынок труда, семейную модель, общественные отношения и сам облик страны. Через 5–10 лет это может полностью изменить вид многих украинских городов», — посетовал он.

По мнению Дмитрука, первый результат будет виден уже через год. Политик также усомнился в том, что Киеву удастся сохранить культурное и цивилизационное ядро страны.

Ранее сообщалось, что территориальные центры комплектования мобилизуют отцов на глазах у их детей, не имея моральных границ. С резкой критикой выступил депутат Артем Дмитрук. По его словам, такие ситуации происходят каждый день. Действия ТЦК глубоко травмируют детей, на чьих глазах рушится «все понимание мира и жизни», посетовал он.