На Западе забеспокоились после слов фон дер Ляйен о России

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной прозвучало как поддержка угроз Владимира Зеленского атаковать Москву 9 мая. Об этом рассказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Так он оценил публикацию главы ЕК. Она заявила, что Россия якобы несерьезно относится к переговорам о прекращении огня.

«Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад. Это может привести к ужасным последствиям, ведь Виктора Орбана, который мог бы выступить сдерживающим фактором, больше нет», — посетовал аналитик.

Ранее в Минобороны РФ в ответ на слова Зеленского заявили, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву. Ведомство также обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город. Западные СМИ, в свою очередь, написали, что союзники Киева не поддержат возможную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 мая.