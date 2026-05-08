Захарова уличила Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов. Она заявила, что любое цивилизованное общество должно порицать сотрудников нацистских структур, однако в Канаде пытаются оправдывать их действия, в частности украинского нациста Ярослава Гунько, сообщает РИА Новости.

"Любое цивилизованное общество, когда речь идет о карателе, о палаче, о коллаборационисте или непосредственном сотруднике гитлеровских нацистских структур... должно максимально порицать, отрицать... внедрять в сознание, так сказать, невозможность соглашательства или принятия этих поступков в качестве нормы. Мы видим ровно противоположное в Канаде, когда обществу начинают буквально навязывать постановку вопроса, а может быть, это все-таки не так все ужасно или плохо?" - сказала дипломат.

По словам Захаровой, сейчас семья Ярослава Гунько в Канаде буквально бьется за сохранение его имени в названии фондов при учебных заведениях, а не о сохранении памяти о его же преступлениях.

США отбили атаки Ирана в Ормузском проливе, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США отбили атаки Ирана на три американских эсминца в Ормузском проливе. По его словам, атаковавшие "полностью уничтожены", пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию американского лидера в соцсети Truth Social.

"Трем эсминцам не было нанесено никакого ущерба, но большой ущерб был нанесен напавшим иранцам", - написал он.

Американский лидер сообщил, что по эсминцам США были выпущены ракеты и БПЛА. Он также отметил, что силы ВС Ирана, якобы атаковавшие эсминцы, "полностью уничтожены".

Кроме этого, в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран вскоре не подпишет сделку с США, сообщает РИА Новости.

"В будущем мы ударим по ним намного сильнее и более ожесточенно, если они быстро не подпишут сделку", – написал американский лидер.

Лула да Силва сравнил свои отношения с Трампом с любовью с первого взгляда

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил отношения с президентом США Дональдом Трампом с любовью с первого взгляда. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции после переговоров с американским лидером в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

"Наши отношения действительно очень хорошие. Я бы сказал, что это отношения, в возможность которых мало кто верил. Это как любовь с первого взгляда, химия. Именно это произошло. И я надеюсь, что так будет продолжаться - с любым президентом Бразилии и любым президентом США", - сказал Лула да Силва.

По словам бразильского лидера, отношения между ним и Трампом заметно укрепились с момента их первой короткой встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Фицо привезет в Москву послание от Зеленского, утверждают в МИД Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкую газету Pravda.

"Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр передаст послание от президента Украины российскому руководству", - говорится в публикации.

Как пишет издание, дипломат также рассказал, что словацкий премьер-министр также может получить от российского президента Владимира Путина ценную информацию о видении Россией путей урегулирования конфликта.

Офис Зеленского не может переключить внимание с "пленок Миндича", пишут СМИ

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается сместить фокус общественного внимания на военно-политическую повестку. Однако новый эпизод с публикацией "пленок Миндича" спровоцировал очередную волну критики в адрес власти, пишет РИА Новости со ссылкой на издание "Страна.ua".

"Хоть Банковая заняла позицию практически полного "игнора", пытаясь концентрироваться на военной и внешнеполитической повестке, переключая на нее внимание общества, скандал незаметно уже вряд ли пройдет", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, скандал подтверждает, что оппоненты власти не намерены отказываться от стратегии дискредитации ближайшего круга Зеленского.