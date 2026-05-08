Россия верно оценила развитие конфликта в Персидском заливе и не стала делать ставку на его затяжной сценарий, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо. По его словам, в Москве изначально исходили из того, что Соединенные Штаты не смогут долго удерживать военную кампанию против Ирана и добиться капитуляции Тегерана через несколько недель боевых действий.

Хо считает, что России в этой ситуации было достаточно дипломатической и политической поддержки. В итоге, по его оценке, Москва получила рост нефтяных цен и связанные с этим последствия.

Бывший американский военный также заявил, что США пока не осознали масштаб ущерба от ближневосточной операции. Он указал, что Вашингтон оказался уязвим перед войной нового типа.

Хо сравнил нынешнюю ситуацию с прежними возможностями США. По его словам, в двадцатом веке американские силы могли наносить удары по разным противникам, однако в нынешних условиях атака на серьезного противника запускает цепочку экономических последствий внутри самих Соединенных Штатов.

В качестве примера он назвал проблемы авиаперевозчиков «Американ эрлайнс» и «Спирит эйруэйз». По его оценке, последствия для экономики США еще не проявились полностью, а основной удар страна почувствует летом.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что завершит операцию «Эпическая ярость», если Тегеран согласится на условия Вашингтона. 3 мая Соединенные Штаты передали пакистанской стороне ответ на иранское предложение из 14 пунктов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что Тегеран изучает документ и пока не принял окончательного решения.

США и Израиль 28 февраля начали удары по объектам на территории Ирана. Жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Переговоры в Исламабаде результата не дали. О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.