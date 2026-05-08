Трамп отреагировал на решение суда США по пошлинам

Президент США Дональд Трамп, комментируя постановление Федерального суда по торговле, признавшего противоречащим законодательству введенный им десятипроцентный универсальный тариф на весь иностранный импорт, заявил, что подобное развитие событий не стало для него неожиданностью.

В беседе с журналистами в Вашингтоне американский лидер подчеркнул, что его сложно чем-либо удивить в принципе.

"Ничего не удивляет меня", - сказал он.

При этом Трамп дал понять, что не намерен отказываться от курса, и заверил, что администрация найдет иной правовой механизм для достижения поставленных целей в торговой политике.

Ранее сообщалось, что Трамп официально подтвердил предстоящую поездку в КНР. В разговоре с представителями пресс-пула Белого дома американский лидер заявил, что его визит в Пекин состоится на следующей неделе и выразил уверенность в успехе переговоров с руководством Китая.