Трамп анонсировал «замечательную» встречу с лидером Китая

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил предстоящую поездку в КНР. В разговоре с представителями пресс-пула Белого дома американский лидер заявил, что его визит в Пекин состоится на следующей неделе и выразил уверенность в успехе переговоров с руководством Китая.

Трамп тепло отозвался о китайском коллеге, назвав его своим другом. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет поддерживает с Си Цзиньпином хорошие отношения и рассчитывает на продуктивный диалог.

Китай сделал США жесткое предупреждение в преддверии визита Трампа

Ранее администрация Вашингтона сообщала, что двухдневный визит намечен на 14–15 мая 2026 года.

