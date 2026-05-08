Трамп пригрозил Ирану новыми жесткими ударами

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут еще более мощные удары по Ирану, если Тегеран в ближайшее время не подпишет соглашение с Вашингтоном. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Мы снова ударили по ним сегодня, и мы ударим по ним намного сильнее и жестче, если они быстро не подпишут сделку», — написал американский лидер.

В ночь на 8 мая корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в Х сообщила, что США нанесли военный удар по иранскому острову Кешм и порту Бендер-Аббас. Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня остается в силе.