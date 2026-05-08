Трамп прокомментировал морской бой между кораблями США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские корабли "нанесли огромный ущерб" иранским силам во время столкновения в Ормузском проливе.

"Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом, - написал Трамп в соцсети Truth Social. - Они не получили повреждений, но иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными малыми судами, которые используются в качестве замены их полностью обезглавленного флота".

Президент США отметил, что по американским кораблям "были выпущены ракеты", но "они были легко сбиты".

"Аналогично, появились беспилотники, которые были сожжены в воздухе. Они так красиво упали в океан, словно бабочка, падающая в могилу!", - указал Трамп.

"Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран - не нормальная страна, - указал американский лидер. - Мы уничтожим их гораздо сильнее, если они не подпишут соглашение быстро".

Трамп сообщил, что три эсминца теперь присоединятся к военно-морской блокаде Ормузского пролива, которая "является стальной стеной".

Иранская сторона заявляет, что атакованные американские корабли получили серьезные повреждения. В Тегеране обвинили США в нарушении перемирия и заявили, что Иран готов "решительно и без малейшего колебания ответить на любую агрессию".