Отчаявшись нанести России поражение на поле боя Украина перед 9 Мая решила перейти к терроризму. Об этом заявило итальянское издание AntiDiplomatico (AD).

«По мере приближения 9 Мая существует риск того, что символы и празднования станут новыми фронтами конфликта, особенно в области, где побежденная Украина решила разыграть карту терроризма», — говорится в публикации.

Отмечается, что данные решения противоречат позиции Украины, которая выставляла себя жертвой конфликта.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что если Киев атакует Москву в День Победы, то заслужит самое суровое наказание.