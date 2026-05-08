С полуночи пятницы на территории трех крупнейших советских воинских мемориалов Берлина вступил в силу запрет на любое публичное использование атрибутики, ассоциирующейся с Днем Победы, который будет действовать вплоть до позднего вечера 9 мая.

© Московский Комсомолец

Под ограничения, введенные немецкими властями, попали мемориальные комплексы в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде (район Панков). В утвержденный властями перечень запретов вошли ношение военной формы и знаков различия, демонстрация флагов России, СССР, Белоруссии, а также чеченских знамен, изображений государственных руководителей и латинских букв V и Z. Кроме того, под абсолютный запрет попали георгиевские ленты, а также публичное исполнение любых российских и военных маршей или песен. При этом частичные послабления предусмотрены лишь для аккредитованных дипломатов и непосредственных ветеранов Второй мировой войны.

Посольство Российской Федерации в Германии выступило с категорическим требованием к официальному Берлину немедленно отменить данные предписания. В дипломатической миссии охарактеризовали действия германских властей как абсурдные и циничные, подчеркнув, что формальная отсылка к конфликту на Украине служит лишь прикрытием.

По мнению российских дипломатов, эти меры направлены исключительно на ущемление прав потомков солдат-освободителей и всех желающих почтить память павших в Великой Отечественной войне, фактически препятствуя достойному празднованию годовщины разгрома нацизма.

Ранее сообщалось, что в Совфеде ответили на угрозы Литвы из-за празднования Дня Победы в стране.