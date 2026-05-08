Президент Бразилии сравнил свои отношения с Трампом с любовью с первого взгляда

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом с любовью с первого взгляда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши отношения действительно очень хорошие. Я бы сказал, что это отношения, в возможность которых мало кто верил. Это как любовь с первого взгляда, химия», — сказал политик.

Лула да Силва выразил уверенность в уважении главы Белого дома к Бразилии и заинтересованности Соединенных Штатов в развитии двусторонних связей.

Ранее Трамп признался в любви бразильскому лидеру в ходе телефонного разговора. До этого отмечалось, что президенты США и Бразилии не смогли выстроить доверительные отношения, несмотря на предпринятые ими попытки. Кроме того, бразильский глава в ходе поездки по Европе последовательно критиковал действия администрации Трампа.