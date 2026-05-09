$74.388.55

Anadolu: за двое суток ни одно коммерческое судно не прошло через Ормуз

Газета.Ruиещё 2

Уже 48 часов ни одно коммерческое судно не проходило через Ормузский пролив, передает Anadolu со ссылкой на данные отслеживания кораблей.

Ни одно коммерческое судно не прошло через Ормузский пролив за 48 часов
© Газета.Ru

В материале отмечается, что снижение интенсивности движения произошло на фоне возобновления напряженности между США и Ираном. Многие судовладельцы перенаправляют свои корабли или избегают региона из-за нападений на суда, глушения сигнала и неопределенности в отношении условий прохода.

Накануне стало известно, что в Ормузском проливе впервые с начала боевых действий вокруг Ирана был атакован китайский танкер. На борту судна была нанесена надпись «China Owner & Crew». После обстрела на корабле произошел пожар. Кто атаковал судно, неизвестно. Пекин, остающийся крупнейшим покупателем иранской нефти, призвал Тегеран обеспечить безопасность прохода через пролив.