Названо возможное содержание отправленного с Фицо послания Зеленского Кремлю

Послание, которое премьер-министр Словакии Роберт Фицо должен передать Кремлю во время визита в Москву 9 мая, может исходить как от президента Украины Владимира Зеленского, так и от представителей Европейского союза, полагает политолог, заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее госсекретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец сообщил, что Фицо передаст послание от Зеленского во время визита в Москву 9 мая.

«Это может быть послание от него (Зеленского, — прим. "Ленты.ру") с определенными мирными предложениями. Это может быть послание от представителей Европейского союза, которые в последнее время заговорили о необходимости восстановления отношений, проведении переговоров с Россией. Других версий у меня нет», — высказался политолог.

До этого министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что поездка Фицо в Москву на парад Победы является знаком уважения. По его словам, словацкий премьер также намерен посетить Дахау, Нормандию и Вашингтон, чтобы почтить память погибших в годы Второй мировой войны.