На Западе сделали заявление после нового решения в отношении РФ

Европейские политики могут изменить мнение по вопросу возобновления диалога с Россией, рассказал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Глава Евросовета Антониу Кошта в четверг, 7 мая, заявил, что обсуждает с главами государств и правительств стран ЕС подготовку к переговорам с Москвой.

«Вскоре в Европе может перестать считаться изменой отстаивание дипломатических отношений с Россией», — отметил Дизен.

Ранее сообщалось, что европейские политики время от времени посылают сигналы о желании наладить контакты с Россией.

В частности, о своем желании рано или поздно провести переговоры с Москвой заявили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб.

Ряд лидеров не только заявлял о готовности к переговорам, но и посещал Москву. В частности, в российской столице побывали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, экс-глава кабмина Венгрии Виктор Орбан.