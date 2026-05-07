$74.6287.89

На Украине раскрыли положение Зеленского

Lenta.ru

Игнорирование материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в частности так называемых «пленок Миндича», не поможет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сгладить последствия коррупционного скандала. Положение киевских властей раскрыло издание «Страна.ua».

На Украине раскрыли положение Зеленского
© Global Look Press

Отмечается, что Банковая предпочитает игнорировать новую публикацию НАБУ, отвлекая внимание общества на военную и внешнеполитическую повестки, однако, по мнению авторов, скандал не пройдет незаметно.

«Главное — он (скандал) показал, что те силы (так называемая "антизеленская коалиция"), которые начали еще в прошлом году атаку на президента и его окружение, не прекращают попыток их "минусовать", пытаясь добиться нужных им решений», — говорится в публикации.

Зеленского уличили в одном действии на фоне срыва перемирия с Россией

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что жена Зеленского попала на готовящиеся к публикации «пленки Миндича». По ее словам, на аудиозаписях экс-министр обороны страны открыто рассуждает о том, как направить компании друзей президента один миллиард долларов помощи, полученной от западных союзников.