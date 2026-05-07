На Кубе рассказали о «геноцидных намерениях» США

Новые санкции Соединенных Штатов против острова подтверждают геноцидные намерения Вашингтона в отношении кубинского народа. Об этом рассказал Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.

«Дополнительными мерами коллективного наказания, объявленными против Кубы, правительство США подтверждает свои геноцидные намерения в отношении кубинской нации», — посетовал он.

Паррилья также добавил, что Штаты исходят из уверенности, будто могут навязать свою волю другим государствам мира, граждане и предприниматели которых оказываются под угрозой американского давления.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает применение на Кубе военной силы. Допуская применение «кинетической силы», Вашингтон по-прежнему рассчитывает преимущественно на дипломатию и склонение Гаваны к различным переменам, включая экономические. Трамп с января ввел фактическую нефтяную блокаду Кубы, что привело к остановке поставок на остров в том числе из Венесуэлы.