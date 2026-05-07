Трамп раскрыл детали разговора с фон дер Ляйен

Евросоюз получил время до 4 июля 2026 года на выполнение своей части торговой сделки с США, рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер уточнил, что в четверг, 7 мая, провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, в ходе беседы были затронуты текущие вопросы международной повестки, в частности, ядерная программа Ирана.

«Мы обсудили многие темы, в том числе то, что мы полностью едины в том, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — разъяснил Трамп.

Вторым ключевым вопросом беседы стала тарифная политика Брюсселя и Вашингтона, отметил политик.

Трамп пожаловался, что ЕС обещал снизить свои тарифы до нуля, но не сделал этого. Он добавил, что согласился продлить срок выполнения этого пункта договора до 250-летия США (4 июля).

Глава государства констатировал, что если Брюссель не выполнит свою часть сделки, то тарифы со стороны США «немедленно подскочат на гораздо более высокий уровень».