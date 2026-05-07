Трамп раскрыл поднятые с президентом Бразилии темы

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп раскрыл темы, которые были подняты на встрече с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Пост американский президент опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Только что завершил встречу с Луисом Инасиу Лулой да Силвой, очень динамичным президентом Бразилии. Мы обсудили множество тем, включая торговлю и, в частности, тарифы», — написал Трамп.

Трамп добавил, что эта встреча прошла очень хорошо. Также по мере необходимости в ближайшие месяцы будут назначены дополнительные встречи.

