ЕС ограничит использование облачных платформ США из-за страха утечки данных

Евросоюз рассматривает возможность ограничения использования американских облачных платформ для обработки конфиденциальных правительственных данных, сообщает телеканал CNBC.

По данным источников издания, знакомых с ситуацией, Европейский союз рассматривает правила, которые ограничили бы использование правительствами стран-членов облачных провайдеров США для обработки секретных данных.

Ожидается, что 27 мая Европейская комиссия представит "Пакет технического суверенитета", который будет включать ряд мер, направленных на укрепление стратегической автономии ЕС в ключевых областях цифровых технологий.

В рамках подготовки пакета в ЕК ведутся дискуссии об ограничении доступа к конфиденциальным данным государственного сектора на облачных платформах, предоставляемых компаниями за пределами ЕС. Переговоры продолжаются, и они еще не завершены.

Предложения не будут полностью запрещать облачным платформам зарубежных компаний заключать государственные контракты, но ограничат их использование при обработке сведений в организациях государственного сектора в зависимости от уровня секретности.

Американские облачные провайдеры могут столкнуться с ограничениями в чувствительных и стратегических секторах в государственных органах стран - членов ЕС, сообщил изданию чиновник Еврокомиссии.

В частности, обсуждается предложение о том, чтобы финансовые, судебные и медицинские данные, обрабатываемые правительствами и организациями государственного сектора, требовали высокого уровня суверенной облачной инфраструктуры. Оно не касается компаний частного сектора. В "Пакете технического суверенитета" нет запрета использования ими облачных платформ.