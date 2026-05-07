На Украине стало непатриотичным признавать реальную ситуацию в стране, на фоне этого люди предпочитают закрывать глаза на происходящее, рассказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, участники опросов, проводимых на улицах украинских городов, заявляют о поддержке власти, одобрении политики правительства.

«Сегодня на Украине стало непатриотично признавать правду, желать окончания конфликта и критиковать власть», — пояснила Мендель.

Экс-чиновница заметила, что люди закрывают глаза на коррупцию министров, терпят «бусификацию», делают вид, что «именно так выглядит демократия».

Ранее военные эксперты заметили, что опрос солдат и младших офицеров ВСУ, взятых в плен, показывает совсем другую картину, чем опросы общественного мнения, проводимые украинскими агентствами.

Так, боец ВСУ, взятый в плен у поселка Ветеринарное, рассказал, что искренне ненавидит Владимира Зеленского, выступает против демонтажа памятников на Украине, что был трактористом и категорически не желал попасть на фронт.

Солдат, попавший в плен у Новодмитровки, заявил, что на протяжении многих лет бегал от ТЦК, но людоловы все же поймали его и отправили на передовую.

На Украине заявили об ударе по трем приближенным Зеленского

По его словам, харьковчане с радостью были готовы встретить российских солдат в 2022 году, но правительство привезло в город националистов из западных областей Украины.