Статья о планах Варшавы нарастить армию до 500 тыс. человек, опубликованная на польском портале Gazeta, вызвала бурную реакцию читателей. По их мнению, реализация этой идеи принесет республике значительные проблемы.

По данным портала, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе выступления на конференции Defence24 Days заявил о планах по созданию к 2030 году «самой сильной и крупной армии в Европе».

Министр уточнил, что Варшава доведет численность вооруженных сил до 500 тыс. человек. Он добавил, что в Войске Польском будут 300 тыс. профессиональных военных и 200 тыс. резервистов, находящихся в состоянии «высокой готовности».

«Косиняк-Камыш должен срочно пройти психиатрическое освидетельствование. Задача тяжелая, но в интересах Польши выполнить ее необходимо», — отметили комментаторы.

Пользователи предупредили, что увеличение армии до 500 тыс. несет значительные риски в связи с тем, что Войско Польское станет представлять угрозу для России, Москва будет вынуждена принять соответствующие меры.

«500 тысяч? Серьезно? Видать, наши власти откровенно нас троллят или просто бредят. Или премьер-министр Дональд Туск что-то знает, и Польша уже приговорена к гибели, как и Украина?» — поинтересовались подписчики.

В Польше обнародовали планы по формированию сильнейшей армии в ЕС

Читатели заметили, что власти могут обещать, что угодно. Вместе с тем, поддержание армии в 0,5 млн солдат — настоящий акробатический подвиг. Они добавили, что будут отслеживать действия властей по реализации этой инициативы, посмотрят, не испарится ли энтузиазм с первым крупным экономическим кризисом.