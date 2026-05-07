$74.6287.89

В Польше пришли в ужас от дерзкого плана властей

Илья Родин

Статья о планах Варшавы нарастить армию до 500 тыс. человек, опубликованная на польском портале Gazeta, вызвала бурную реакцию читателей. По их мнению, реализация этой идеи принесет республике значительные проблемы.

В Польше пришли в ужас от дерзкого плана властей
© Global Look Press

По данным портала, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе выступления на конференции Defence24 Days заявил о планах по созданию к 2030 году «самой сильной и крупной армии в Европе».

Министр уточнил, что Варшава доведет численность вооруженных сил до 500 тыс. человек. Он добавил, что в Войске Польском будут 300 тыс. профессиональных военных и 200 тыс. резервистов, находящихся в состоянии «высокой готовности».

«Косиняк-Камыш должен срочно пройти психиатрическое освидетельствование. Задача тяжелая, но в интересах Польши выполнить ее необходимо», — отметили комментаторы.

Пользователи предупредили, что увеличение армии до 500 тыс. несет значительные риски в связи с тем, что Войско Польское станет представлять угрозу для России, Москва будет вынуждена принять соответствующие меры.

«500 тысяч? Серьезно? Видать, наши власти откровенно нас троллят или просто бредят. Или премьер-министр Дональд Туск что-то знает, и Польша уже приговорена к гибели, как и Украина?» — поинтересовались подписчики.

В Польше обнародовали планы по формированию сильнейшей армии в ЕС

Читатели заметили, что власти могут обещать, что угодно. Вместе с тем, поддержание армии в 0,5 млн солдат — настоящий акробатический подвиг. Они добавили, что будут отслеживать действия властей по реализации этой инициативы, посмотрят, не испарится ли энтузиазм с первым крупным экономическим кризисом.