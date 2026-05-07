В Грузии заявили о «хорошем уроке для шантажистов» от Зеленского
В Грузии рассказали о получении от украинского лидера Владимира Зеленского «хорошего урока для шантажистов».
Такое заявление сделал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили по итогам встречи премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе с представителем властей Киева, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».
«Украинская власть довела ситуацию до того, что Зеленскому пришлось идти к человеку, которого он сам же внес в санкционный список. Несправедливые решения и действия вредят тем, кто их принимает, а не грузинскому народу», — отметил Папуашвили.
4 мая Зеленский впервые за пять лет встретился с премьером Грузии. Их диалог состоялся на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.
Кобахидзе после разговора с Зеленским заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются. Он уточнил, что стороны не углублялись в проблемные вопросы.