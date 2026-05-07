Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Маска

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении предпринимателя Илона Маска и его компании X. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

«Прокуратура Парижа открыла 6 мая предварительное расследование против материнской компании соцсети X, ее руководителя Илона Маска и генерального директора соцсети до лета 2025 года Линды Яккарино», — говорится в публикации.

До этого Маску посоветовали проигнорировать приглашение во Францию на слушания по делу X.

В феврале сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах социальной сети X во Франции. В тот же день прокуратура Парижа пригласила владельца компании Илона Маска на «свободные слушания» по делу, связанному с деятельностью платформы. Все эти мероприятия проводятся в рамках расследования, начатого в отношении X в январе прошлого года.

Ранее Маск высказался об обысках во французских офисах X.