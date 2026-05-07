Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен фактически разрешила Владимиру Зеленскому нанести удар по Москве в момент проведения парада Победы 9 мая, рассказал в соцсети Х аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Ранее украинский лидер заявил, что намеревается нанести удар дронами по парадным расчетам на Красной площади.

В дальнейшем, Зеленский пообещал ввести режим тишины 6 мая, но нарушил свое слово: дроны ВСУ как атаковали приграничные территории, так и продолжили атаковать.

Вместе с тем, чиновница обвинила в несерьезном отношении к дискуссии о прекращении огня не украинского политика, а Москву.

«Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад», — предупредил Кошкович.

Фон дер Ляйен забыла про Украину

Аналитик уточнил, что слова главы ЕК могут привести к ужасным последствиям, так как исчез сдерживающий фактор — экс-премьер Венгрии Виктор Орбан.