Экс-премьер Украины сделал тревожное предупреждение о ходе конфликта

Илья Родин

Кризис на Украине будет продолжаться до тех пор, пока у власти находятся Владимир Зеленский и его соратники, предположил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее западные массмедиа рассказали, что украинский лидер не желает завершать конфликт, так как опасается за свою политическую карьеру.

Журналисты заметили также, что у Зеленского есть виллы, квартиры, средства на все случаи жизни, но он желает и далее преумножать свое состояние.

«Надежда остается на одно — народ Украины все-таки поймет, что он защищает не Украину. Это самое главное!» — отметил Азаров.

По его мнению, украинцам следует осознать, что они защищают коррупционный, воровской режим, который уже распродал страну.

Капиталы Зеленских, Цукерманов, Миндичей, равно как и их семьи, давным-давно находятся за рубежом, объяснил экс-премьер.

Азаров подчеркнул, что если здоровое ядро общества не возьмет власть в свои руки, «никакого мира и мирного будущего у Украины не будет».

Напомним, что в декабре прошлого года Печерский районный суд Киева заочно приговорил Азарова к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В мае 2026 года специалисты Минюста Украины подали иск в ВАКС, потребовав санкционировать конфискацию активов бывшего премьера. В список они внесли квартиры, земельные участки, книги, иконы, изделия из драгоценных металлов.