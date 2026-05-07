"Не рекомендуем": Зеленский предостерег иностранных лидеров от визита в Москву

Владимир Зеленский в своем новом обращении выступил с предостережением в адрес иностранных лидеров и официальных представителей государств, планирующих посетить Москву 9 мая для участия в праздничных мероприятиях. Несмотря на то что Кремль в этом году не рассылал официальных приглашений, ряд зарубежных политиков выразили желание прибыть в российскую столицу.

«Имеем и обращение от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в России якобы говорят об ударах по Украине после 9 мая. При этом именно украинские издания со ссылкой на МВД Украины ранее сообщили, что в Киеве ждут возможный массированный удар ВС РФ 10-11 мая. Минобороны РФ обнародовало сегодня новое заявление, в котором сообщается, что с полуночи 8 мая все группировки будут соблюдать режим тишины. При этом ВС РФ дадут адекватный ответ и нанесут удар по центру Киева, в случае, если ВСУ предпримут попытку сорвать парад Победы.

Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков подтвердил список иностранных гостей, которые посетят торжества в Москве. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Лаоса, а также руководители Абхазии и Южной Осетии.

В Кремле отметили, что программа мероприятий 9 мая, включая торжественный парад и пролет авиации, пройдет в традиционном формате, за исключением демонстрации тяжелой военной техники. Владимир Путин планирует провести ряд двусторонних встреч с прибывшими лидерами, включая переговоры с Робертом Фицо и встречу в формате «тет-а-тет» с султаном Малайзии. В то же время власти РФ продолжают предпринимать усиленные меры безопасности в Москве.